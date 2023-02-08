



В море в Новой Зеландии нашли 3,2 тонны кокаина, которого хватило бы на 30 лет

Кокаин на сумму более 300 миллионов долларов был найден плавающим в море в Новой Зеландии. По данным местных властей, изъятый ​​кокаин весит 3,2 тонны.



Наркотики были собраны в Тихом океане в ходе совместной операции новозеландской полиции, таможенной службы и сил обороны Новой Зеландии. Пока по делу не было произведено ни одного ареста.



По словам комиссара полиции Энди Костера, изъятого кокаина хватило бы на 30 лет поставок на рынок Новой Зеландии.



Комментируя инцидент, комиссар полиции Эндрю Костер сказал, что это одно из крупнейших изъятий запрещенных наркотиков властями страны.



«Хотя это мешает работе синдиката, мы сохраняем бдительность, учитывая то, на что, как мы знаем, эти группы пойдут, чтобы не попасть в поле зрения правоохранительных органов», — цитирует его Reuters.