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В Херсоне отключили интернет
23.10.2022 11:59 Аркадий Бочаровский

В Херсоне отключили интернет

По словам руководителя компании-провайдера Дмитрия Гудзя, в регионе практически полностью исчез интернет из-за переноса оборудования единственным магистральным оператором области.

«Поверьте, никто из операторов не был оповещён о планах подобных работ. Сроков установки оборудования у нас так же нет, как нет и понимания, когда и в каком объеме появятся каналы в Херсоне», – сообщил Гудзь.

По его словам, офисы Skynet Kherson продолжат работать.

Напомним, что вчера вечером, 22 октября, Netblocks фиксировал перебои с интернетом в Херсоне. Мобильный интернет работал без перебоев, сообщали в администрации Херсонской области.

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