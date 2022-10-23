



В Херсоне отключили интернет

По словам руководителя компании-провайдера Дмитрия Гудзя, в регионе практически полностью исчез интернет из-за переноса оборудования единственным магистральным оператором области.



«Поверьте, никто из операторов не был оповещён о планах подобных работ. Сроков установки оборудования у нас так же нет, как нет и понимания, когда и в каком объеме появятся каналы в Херсоне», – сообщил Гудзь.



По его словам, офисы Skynet Kherson продолжат работать.



Напомним, что вчера вечером, 22 октября, Netblocks фиксировал перебои с интернетом в Херсоне. Мобильный интернет работал без перебоев, сообщали в администрации Херсонской области.