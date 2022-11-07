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Украденные россиянами картины из Херсонского музея оказались в Симферополе
07.11.2022 19:58 Раиса Вовк

Украденные россиянами картины из Херсонского музея оказались в Симферополе

Произведения искусства, похищенные войсками РФ из Херсонского художественного музея, были обнаружены в Центральном музее Тавриды во временно оккупированном Симферополе. Об этом сообщается на странице Facebook Херсонского художественного музея.

Фотографии разгрузки и небрежной сборки картин появились в социальных сетях и точно были идентифицированы сотрудниками Херсонского музея.

Сообщается, что российские военные увезли по меньшей мере шесть полотен. Но, вероятно, список похищенных картин может быть значительно больше.

В администрации Херсонского художественного музея надеются, что обнаруженные похищенные картины станут весомым доказательством для разоблачения и наказания всех причастных к похищению произведений искусства.

 

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