



Украденные россиянами картины из Херсонского музея оказались в Симферополе

Произведения искусства, похищенные войсками РФ из Херсонского художественного музея, были обнаружены в Центральном музее Тавриды во временно оккупированном Симферополе. Об этом сообщается на странице Facebook Херсонского художественного музея.



Фотографии разгрузки и небрежной сборки картин появились в социальных сетях и точно были идентифицированы сотрудниками Херсонского музея.



Сообщается, что российские военные увезли по меньшей мере шесть полотен. Но, вероятно, список похищенных картин может быть значительно больше.



В администрации Херсонского художественного музея надеются, что обнаруженные похищенные картины станут весомым доказательством для разоблачения и наказания всех причастных к похищению произведений искусства.



