



Twitter задал новый тренд – флеш-моб подхватил весь мир

В социальной сети Twitter происходит нечто, что уже назвали новым трендом, в который ввязались все – от компаний до мировых политиков, звезд шоу-бизнеса.



Известные лица и компании запустили флеш-моб, в котором описывают свою деятельность одним только словом.



Как уже отмечалось, политики не остались в стороне.



Так, например, президент США Джо Байден написал "democracy", Канцлер Германии Олаф Шольц – "respekt", Президент Украины Владимир Зеленский – "Freedom", секретарь СНБО Алексей Данилов – "putinkaputt", советник Офиса Президента Михаил Подоляк – "ATAKMS", чем уже вызвал разные предположения.



К новому тренду присоединились "Макдональдс", "Кола" и даже Миньоны.



А началось все с твита железнодорожной компании "Amtrak": в аккаунте без контекста появилось слово "поезда".