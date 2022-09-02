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Twitter задал новый тренд – флеш-моб подхватил весь мир | Фото: pixabay.com
02.09.2022 22:20 Mignews.ua

Twitter задал новый тренд – флеш-моб подхватил весь мир

В социальной сети Twitter происходит нечто, что уже назвали новым трендом, в который ввязались все – от компаний до мировых политиков, звезд шоу-бизнеса. 

Известные лица и компании запустили флеш-моб, в котором описывают свою деятельность одним только словом.

Как уже отмечалось, политики не остались в стороне. 

Так, например, президент США Джо Байден написал "democracy", Канцлер Германии Олаф Шольц – "respekt", Президент Украины Владимир Зеленский – "Freedom", секретарь СНБО Алексей Данилов – "putinkaputt", советник Офиса Президента Михаил Подоляк – "ATAKMS", чем уже вызвал разные предположения. 
 


К новому тренду присоединились "Макдональдс", "Кола" и даже Миньоны.

А началось все с твита железнодорожной компании "Amtrak": в аккаунте без контекста появилось слово "поезда". 
 

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