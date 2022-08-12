



Статистика the Economist популярности сайтов среди подростков США 13-17 лет

Появилась занимательная очередная прикольная информация с the Economist. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.



Статистика популярности сайтов среди подростков США 13-17 лет.



"Мы по употреблению отличаемся, но обычно западные тренды в соцсетях с определенным лаком по времени релевантны и для нас. Обратите внимание как падает Facebook. Честно говоря, подметил за собой, что сам гораздо меньше стал пользоваться FB. Однажды он в последнее время стал чрезмерно уже токсичным и переполнен изменофильства…", - указано в сообщении.

