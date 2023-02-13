



Сбитые НЛО: В США не исключают версию относительно пришельцев

В США рассматривают все версии происхождения сбитых неопознанных объектов. В частности, Генерал ВВС США, курирующий воздушное пространство Северной Америки, Глен ВанХерк заявил в воскресенье, что он пока не исключает ни инопланетян, ни какого-либо другого объяснения.



"Я позволю разведке и контрразведке выяснить это. Я ничего не исключаю", - ответил Глен ВанХерк на вопрос, допускается ли внеземное происхождение 3 воздушных объектов, сбитых американскими военными самолетами за несколько дней.



По его словам, на данный момент США продолжают оценивать каждую угрозу или потенциальную неизвестную угрозу, которая приближается к Северной Америке, пытаясь идентифицировать ее", - сказал ВанХерк, глава Командования воздушно-космической обороны Северной Америки и Северного командования США.



Комментарии ВанХерка прозвучали на брифинге Пентагона в воскресенье после того, как американский истребитель F-16 сбил объект восьмиугольной формы над озером Гурон на границе США и Канады.



Инциденты последних трех дней произошли после того, как 4 февраля был сбит китайский воздушный шар, который привел в состояние повышенной боевой готовности североамериканские системы ПВО. Официальные лица США заявили, что воздушный шар использовался для наблюдения. Другой представитель оборонного ведомства США, выступая на условиях анонимности, сказал, что военные не увидели никаких доказательств того, что какой-либо из рассматриваемых объектов имеет внеземное происхождение.



ВанХерк сказал, что военные не смогли сразу определить, каким образом любой из трех последних объектов удерживался в воздухе или откуда они прилетели.



"Мы не зря называем их объектами, а не воздушными шарами", - сказал он.



Усилия правительства по расследованию аномальных, неопознанных объектов - будь то в космосе, в небе или даже под водой - привели к сотням задокументированных сообщений, которые в настоящее время расследуются, заявили высокопоставленные лица.



Однако Пентагон утверждает, что не нашел доказательств, указывающих на посещение Земли разумными инопланетянами.





