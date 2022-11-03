UAnimals призывает наказать РФ за экопреступления. Петиция
Общественная организация UAnimals запустила петицию, в которой призывает к привлечению ответственности РФ за экологические преступления.
Организация призывает европейские парламенты содействовать прекращению преступлений экологического характера, осудить действия РФ и ввести дополнительные санкции против страны террориста. А также – поспособствовать восстановлению окружающей среды Украины в послевоенное время. В том числе – за счет репараций.
Подписать петицию можно по ссылке.