



UAnimals призывает наказать РФ за экопреступления. Петиция

Общественная организация UAnimals запустила петицию, в которой призывает к привлечению ответственности РФ за экологические преступления.



Организация призывает европейские парламенты содействовать прекращению преступлений экологического характера, осудить действия РФ и ввести дополнительные санкции против страны террориста. А также – поспособствовать восстановлению окружающей среды Украины в послевоенное время. В том числе – за счет репараций.



Подписать петицию можно по ссылке.