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UAnimals призывает наказать РФ за экопреступления. Петиция
03.11.2022 22:30 Юлия Фрилис

UAnimals призывает наказать РФ за экопреступления. Петиция

Общественная организация UAnimals запустила петицию, в которой призывает к привлечению ответственности РФ за экологические преступления.

Организация призывает европейские парламенты содействовать прекращению преступлений экологического характера, осудить действия РФ и ввести дополнительные санкции против страны террориста. А также – поспособствовать восстановлению окружающей среды Украины в послевоенное время. В том числе – за счет репараций.

Подписать петицию можно по ссылке.

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