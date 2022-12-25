



Папа Римский призвал помогать пострадавшим от войны и бедности

Уровень жадности и жажды власти в мире настолько высок, что некоторые хотели бы "поглотить даже своих соседей". Об этом заявил Папа Римский Франциск, в субботу, накануне Рождества, явно подразумевая войну в Украине.



Свою проповедь Папа Римский построил вокруг темы жадности и массового потребления, призывая людей взглянуть за пределы потребительства, заново открыть для себя значение Рождества Христова и вспомнить о тех, кто страдает от войны и бедности.



"Мужчины и женщины в нашем мире, жаждущие богатства и власти, пожирают даже своих соседей, своих братьев и сестер. Сколько мы видели войн! И во скольких местах даже сегодня пренебрегают человеческим достоинством и свободой!", – сказал он.



С тех пор как в феврале Россия вторглась в Украину, Папа Франциск выступал против войны почти на каждом публичном мероприятии, осуждая то, что он назвал зверствами и неспровоцированной агрессией.



Отметим, что уже в 10-й раз Папа Франциск встречает праздник Рождества Христова в качестве понтифика. Нынешняя месса в базилике Святого Петра, вместимостью около 7 тысяч человек, в первый раз прошла без строгих антиковидных ограничений. Еще около 4 тысяч человек приняли участие в рождественской службе, стоя в достаточно теплую ночь на площади Святого Петра, сообщает "Голос Америки".



Как и в последние несколько месяцев, боль в колене не позволяла Папе Франциску стоять длительное время, поэтому одному из кардиналов было поручено возглавить службу у алтаря крупнейшей церкви христианского мира.



К слову, ранее Папа Римский призвал мир сэкономить на Рождестве и направить средства на помощь Украине.