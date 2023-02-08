



Израильские врачи обучат новым формам хирургии медиков в Эфиопии

На этой неделе делегация из шести врачей и медсестер из университетской больницы Ассута Ашдод отправилась в Эфиопию с гуманитарной миссией, чтобы обучить местные бригады минимально инвазивным операциям (лапароскопии), а также открытым и сложным онкологическим операциям.



"Тот факт, что израильтяне едут в любую точку мира - Турцию, Эфиопию и любую страну, которая в этом нуждается, - это повод для чувства большой гордости и привилегии. В Эфиопии цель - не только оказать медицинскую помощь, но и научить медицинские бригады страны оказывать ее", - рассказал глава делегации, профессор Ханох Каштан. Он подчеркнул, что члены команды Ассута делятся своим опытом с теми группами населения в мире, которым по разным причинам не хватает ноу-хау и навыков.



Израильские врачи встретятся с высшими должностными лицами министерства здравоохранения Эфиопии и в сотрудничестве с министерством и университетом Гондара разработают национальную программу обучения лапароскопической хирургии.



"Помимо лечения людей, мы намерены во время нашего короткого пребывания в стране научить местные команды тому, как выявлять и лечить нуждающихся пациентов и таким образом минимизировать их потребность в помощи извне", - подчеркнул Каштан.

