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Хакеры выложили в Сеть ядерную программу Тегерана | Фото: pixabay.com
23.10.2022 09:07 Mignews.ua

Хакеры выложили в Сеть ядерную программу Тегерана

Иранские хакеры, которые выступают против собственной власти, взломали конфиденциальные данные, в том числе, по ядерной программе Тегерана. В общей сложности около 100 тысяч электронных документов, включая соглашения с Россией и конфиденциальные данные российских специалистов, работающих в Иране.

Эти документы на английском, русском и фарси хакеры начинают выкладывать на канале Black Reward вместе с видео. На видео некоторые детали иранских ядерных объектов. В частности, центральный зал Бушерской атомной электростанции.

 

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