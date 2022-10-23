



Хакеры выложили в Сеть ядерную программу Тегерана

Иранские хакеры, которые выступают против собственной власти, взломали конфиденциальные данные, в том числе, по ядерной программе Тегерана. В общей сложности около 100 тысяч электронных документов, включая соглашения с Россией и конфиденциальные данные российских специалистов, работающих в Иране.



Эти документы на английском, русском и фарси хакеры начинают выкладывать на канале Black Reward вместе с видео. На видео некоторые детали иранских ядерных объектов. В частности, центральный зал Бушерской атомной электростанции.



