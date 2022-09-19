



Экологи запустили "плавучие острова" с живым грузом

Экологи запустили "плавучие острова", которые призваны очистить одно из самых густонаселенных мест Эквадора – залив Гуаякиль.



Это самое густонаселенное место: в верхней его части, на берегах реки Гуаяс, расположен крупнейший морской порт страны, и около 2,8 млн человек называют это место своим домом. Однако столь большое количество людей, многие из которых живут в крайней нищете, неминуемо ведет к сильному загрязнению, и сегодня берега залива напоминают помойку, заваленную мусором и экскрементами, пишет phys.org со ссылкой на Naked science.



Правительство страны уже предпринимало несколько попыток по очистке зловонных вод Гуаякиля, но, несмотря на усилия людей и миллионы вложенных инвестиций, ситуация по-прежнему плачевная. Теперь экологи решили использовать другой метод и запустили биоразлагаемые "плавучие острова" с живым грузом на борту.



На десяти деревянных платформах, связанных веревкой из банановой кожуры, экологи доставили в залив свыше 200 саженцев красного мангрового дерева. Уже через четыре месяца саженцы должны образовать первичные заросли, и люди надеются, что мангровые деревья, способные поглощать загрязняющие вещества, смогут очистить воды Гуаякиля. В будущем они собираются постоянно отслеживать уровень вредных веществ в воде.

Этот проект – не просто попытка спасти залив, но и потенциальный способ предотвращения новой экологической катастрофы. В месте, где люди разместили "острова", вода буквально кишит вредоносными бактериями, размножающимися в канализационных водах. Эти микроорганизмы представляют серьезную опасность для здоровья человека.



Разумеется, люди не возлагают все надежды только на мангровые деревья: параллельно проводятся усилия по заселению залива морскими водорослями, также способными очищать воду, и строятся новые очистные сооружения,

пишет

Хартия-97. Работы предстоит еще немало, но экологи надеются, что когда-нибудь залив Гуаякиль станет таким же, как и полвека назад, – местом, где рыбаки спокойно ловили рыбу, а дети плескались в кристально-чистой воде.