



Зеленский: Украина не выстояла бы и трех дней

Украина продержалась бы максимум три дня, если граждане были предупреждены заранее о подготовке Россией вторжения.

Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post.

"Я не говорю, чья это была идея, но в целом наше внутреннее ощущение было правильным: если мы посеем хаос среди людей перед вторжением, русские нас сожрут. Потому что во время хаоса люди бегут из страны", - сказал он.

Ранее источники в США рассказали, что в Овальном кабинете еще осенью прошлого года знали о подготовке Россией вторжения. Утверждалось, что глава ЦРУ лично ездил в Киев в январе, чтобы предупредить об этом Зеленского.