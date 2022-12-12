



Зеленский предложил России начать вывод войск из Украины на Рождество

России стоило бы начать вывод своих войск с территории Украины на Рождество. Таким образом Москва покажет свои искренние намерения. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время выступления перед лидерами стран G7.



"Я предлагаю созвать специальный саммит – Global Peace Formula Summit – чтобы определиться, как и когда мы сможем реализовать пункты украинской формулы мира. Предлагаю вам, как и другим добросовестным государствам, проявить свое лидерство в реализации формулы мира или конкретных ее пунктов. Предлагаем России осуществить конкретный дипломатический шаг к урегулированию, о котором в Москве так много говорят", - отметил Зеленский в выступлении.



Президент Украины также предложил России хотя бы попытаться доказать, что она способна отказаться от агрессии. Было бы верно именно на это Рождество начать вывод российских войск с международно признанной территории Украины.



"Если Россия осуществит вывод войск из Украины, то тем самым будет обеспечено и надежное прекращение боевых действий. Я надеюсь, что вы поддержите наш призыв, потому что это глобальный интерес и часть нашей формулы мира. Я не вижу причин, почему России не сделать это сейчас, на Рождество. Ответ из Москвы покажет, чего там действительно хотят", - подчеркнул глава государства, обращаясь к лидерам G7.



Ранее советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что Россия решится на мирные переговоры и вывод войск из Украины после деоккупации Донецка или Луганска.