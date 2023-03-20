



Законопроект о запрете пресного хлеба в больницах внесен в Кнессет

Комиссия Кнессета по здравоохранению принимает во втором и третьем чтении законопроект, предлагающий разрешить директорам больниц объявлять о запрете приносить пресный хлеб в свои учреждения на Песах.



Законопроект, представленный в прошлом году семью законодателями от православных партий, не дает администраторам права обыскивать сумки или обеспечивать соблюдение запрета, а просто информирует тех, кто приходит в больницу, о правилах, запрещающих это. Об этом сказал один из депутатов, подписавших законопроект, во время дебатов в комиссии.



Депутат от оппозиции называет закон первым залпом в будущем законодательстве, направленным на ограничение индивидуальных свобод и принуждение светских людей к соблюдению религиозных принципов.



