



Южная Корея будет производить танки К2 в Польше

Hyundai Rotem (Южная Корея) намерена наладить производство боевых танков К2 непосредственно в Польше. В связи с чем 20 июня в Представительском центре Министерства национальной обороны в Прушкуве вице-премьер-министр Польши В. Косиняк-Камыш встретился с министром обороны Южной Кореи Шин Вон Сиком. Стороны заключили стратегическое соглашение.



“У нас есть полное подтверждение желания сотрудничать и как можно скорее предоставить всю техническую информацию, чтобы польская военная промышленность могла подготовиться к производству танков К2 в Польше”, — заявил вице-премьер Владислав Косиняк-Камыш после окончания переговоров с южнокорейской делегацией.



“Это огромные усилия Польской группы вооружений. Все усилия и ресурсы направлены на то, чтобы как можно скорее начать производство. Речь идет об еще одном исполнительном контракте на 180 танков К2, который мы хотим подписать во время выставки оборонной промышленности в Кельце.



Цель состоит в том, чтобы танки начали производить в Польше”.



Основной боевой танк К2 оснащен 120-мм гладкоствольной пушкой, системой заряжания и комплексной системой управления огнем, а также гидропневматической подвеской и системой динамического натяжения гусениц. Он также имеет различные системы защиты, такие как система боевого управления, система активной защиты, композитная броня и динамическая защита.



“Мы говорили с министром обороны Шин Вон Сиком, в частности, о финансировании военной техники, закупленной в Южной Корее для ВС Польши, но, что немаловажно, мы также представили предложение польской военной промышленности, представляющее возможный интерес для корейской стороны", - сообщил замминистра.



