



Юридический советник больше не сможет защищать Нетаниягу



Журналист газеты Едиот Ахронот Гилад Морг опубликовал обширное обозрение политической ситуации в Израиле после заявления Биньямину Нетаниягу от 23 марта, в котором тот заявил, что не считает себя связанным соглашение о конфликте интересов от 2020 года, и будет лично продвигать правовую реформу.



В конце статьи господин Морг пишет о том, как будет развиваться конфликт между избранной властью и судебной системой в ближайшее время.



Итак, что означает нарушение соглашения о конфликте интересов? В настоящее время на рассмотрении БАГАЦа находятся две петиции по закону об отстранении премьер-министра - одна из них направлена на отстранение премьер-министра от должности, а другая - на отмену поправки к основному закону. Ожидается, что позже БАГАЦ вынесет по ним решение и может вмешаться в “персональные законы”.



Пока же Нетаниягу нельзя объявить лишенным права выполнять обязанности главы правительства, но он по-прежнему обязан соблюдать условия урегулирования конфликта интересов, и в случае их нарушения он даже рискует быть привлеченным к ответственности за злоупотребление доверием. Нетаниягу также может быть привлечен к ответственности за неуважение к суду в связи с нарушением постановления БАГАЦа. В этом контексте следует отметить, что в письме, которое вчера направила ему Бахарав-Миара, она заявила, что премьер-министр нарушил предыдущие решения Верховного суда.



При рассмотрении петиций в БАГАЦе позиция юридического советника, конечно, будет иметь важный вес. Что касается петиции, призывающей отстранить Нетаниягу, то она должна представить свой ответ уже завтра. До сих пор предполагалось, что она будет против этого, но теперь юридические источники говорят, что если Бахарав-Миара обнаружит, что у Нетаниягу действительно есть конфликт интересов - она не сможет его защищать (!).



В то же время эксперты по конституционному праву в Кнессете, принимавшие участие в разработке "Закона об отстранении главы правительства", утверждают, что премьер-министр доказал, вопреки утверждениям его сторонников, этот закон действительно является личным и индивидуальным - и потому недействительным. По их мнению, Нетаниягу стремился принять закон, чтобы снять оковы конфликта интересов и лично руководить реформами.