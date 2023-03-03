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Яира Нетаниягу обвиняют в подстрекательствах
03.03.2023 15:26 Алина Груднева

Яира Нетаниягу обвиняют в подстрекательствах

Лидеры борьбы против правовой реформы призвали провести расследование в отношении сына премьер-министра Яира Нетаниягу, который назвал протестующих террористами.

Об этом сообщает Walla.

"Те, кто призывал к казни судей и адвокатов, теперь называют террористами пилотов, старших офицеров, руководителей систем безопасности, лидеров хайтека, врачей, студентов, матерей и детей”, — сказано в заявлении.

Организаторы протестов назвали слова сына Нетаниягу опасным подстрекательством "против всех граждан страны, не желающих жить в условиях диктатуры".

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