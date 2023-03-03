



Яира Нетаниягу обвиняют в подстрекательствах

Лидеры борьбы против правовой реформы призвали провести расследование в отношении сына премьер-министра Яира Нетаниягу, который назвал протестующих террористами.



Об этом сообщает Walla.



"Те, кто призывал к казни судей и адвокатов, теперь называют террористами пилотов, старших офицеров, руководителей систем безопасности, лидеров хайтека, врачей, студентов, матерей и детей”, — сказано в заявлении.



Организаторы протестов назвали слова сына Нетаниягу опасным подстрекательством "против всех граждан страны, не желающих жить в условиях диктатуры".