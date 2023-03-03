



Яир Нетаниягу о демонстрантах: бросить террористов в тюрьму

В пятницу, 3 марта, сын премьер-министра Яир Нетаниягу продолжил нападки на протестующих, заблокировавших двумя днями ранее его мать Сару в парикмахерской.



По данным 12-го канала, новый пост по поводу событий в Тель-Авиве он написал в своей группе в Telegram.



"Все, кто принимал в этом участие, все анархисты, которые пытались линчевать мою мать, все, кто организовал эту осаду в группах в WhatsApp, организаторы демонстраций и их финансисты-миллиардеры, должны быть арестованы и брошены в тюрьму", - сказал он.



По словам Яира Нетаниягу, в США подобные действия закончились бы массовыми облавами агентов ФБР на дома всех причастных.



Накануне он также написал в Twitter, что демонстранты являются "террористами", финансируемые миллиардерами, которые, в конце концов, "будут привлечены к ответственности за все преступления, совершенные в период с 2016 по 2023 год"



