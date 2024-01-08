



WSJ: Польша скрывала информацию о взрывах на “Северном потоке”

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на свои источники сообщает, что власти

Польши намеренно тормозили ход международного расследования подрыва газопроводов “Северный поток”, а также замалчивали потенциально важные доказательства.



По данным собеседников газеты, якобы польским чиновникам было нужно потянуть время, чтобы скрыть данные о передвижениях предполагаемых подрывников по польской территории.



Следователи надеялись, что правительство Дональда Туска поможет прояснить обстоятельства событий тех дней. Однако неизвестно оправдаются ли надежды следствия, ведь Туск через несколько дней после вступления в должность уволил руководителей всех разведывательных служб, в том числе тех, кто занимался делом “Северного потока”.

