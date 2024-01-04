



Взрыв у могилы Сулеймани: Хаменеи отдал приказ военным

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи отдал приказ командующим после взрыва у могилы ликвидированного руководителя сил "Аль-Кудс" Касема Сулеймани.



Подробности выяснили журналисты газеты The New York Times.



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В частности, Хаменеи приказал командующим избегать прямой военной конфронтации с США.



Также он потребовал ограничить ответные действия операциями против Израиля и атаками проиранских группировок на американские базы.