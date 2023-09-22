



Выступление Нетаниягу на ГА ООН: главные тезисы

В пятницу, 22 сентября, состоялось уже 12-е по счету выступление премьер-министра Биньямина Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.



Интернет-издание MIGnews.com сделало подборку главных тезисов.





Соглашения Авраама и мир с Саудовской Аравией



"Соглашения Авраама ознаменовали начало новой эпохи мира. Мы находимся на пороге исторического соглашения с Саудовской Аравией. Этот мир сформирует новый Ближний Восток. <…> Заключение мира с арабскими странами увеличит вероятность достижения мира и с палестинцами".



Новый экономический коридор



"Экономический коридор, который соединит Израиль, Саудовскую Аравию, Европу и Индию, уничтожит барьеры между Израилем и соседями, а также построит новый коридор мира и процветания. Мир между Израилем и Саудовской Аравией действительно создаст новый Ближний Восток".



Махмуд Аббас и ложь о Холокосте



"Мира можно достичь только в том случае, если он основан на истине. Он не может быть основан на лжи и на бесконечном очернении еврейского народа. Аббас должен прекратить распространение антисемитской пропаганды".



Иранская ядерная угроза



"Агрессия Ирана встречает безразличие со стороны международного сообщества. Обещание ужесточить санкции, если Иран нарушит ядерное соглашение, не выполнено. Пока я - премьер-министр Израиля, не допущу получения Ираном ядерного оружия".



Перспективы ИИ



"ИИ, разработанный Израилем, принесет пользу всему человечеству. Наша цель должна состоять в том, чтобы ИИ принес больше свободы, а не меньше".

