



Нетаниягу резко раскритиковал антисемитские слова Аббаса о Холокосте

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подверг резкой критике слова председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса относительно Холокоста.



"Мира можно достичь только в том случае, если он основан на истине. Он не может быть основан на лжи и на бесконечном очернении еврейского народа", - сказал Нетаниягу.



Он призвал Аббаса прекратить распространение антисемитской пропаганды. Также глава правительства настаивает на том, что в ООН должны прекратить поощрение террора в отношении евреев. По его словам, палестинцы должны признать право еврейского народа жить на своей родине.



"Я жажду такого мира", - добавил Нетаниягу.



Ранее он сказал, что расширение Соглашений Авраама покажет палестинцам, что пора встать " на путь подлинного мира".