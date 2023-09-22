Нетаниягу резко раскритиковал антисемитские слова Аббаса о Холокосте
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке подверг резкой критике слова председателя Палестинской автономии Махмуда Аббаса относительно Холокоста.
"Мира можно достичь только в том случае, если он основан на истине. Он не может быть основан на лжи и на бесконечном очернении еврейского народа", - сказал Нетаниягу.
Он призвал Аббаса прекратить распространение антисемитской пропаганды. Также глава правительства настаивает на том, что в ООН должны прекратить поощрение террора в отношении евреев. По его словам, палестинцы должны признать право еврейского народа жить на своей родине.
"Я жажду такого мира", - добавил Нетаниягу.
Ранее он сказал, что расширение Соглашений Авраама покажет палестинцам, что пора встать " на путь подлинного мира".