



Нетаниягу на ГА ООН: мы находимся на пороге подписания исторического соглашения

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу начал свое выступление на сессии Генассамблеи ООН.



Он напомнил об иранской угрозе, которая, по словам главы правительства сближает арабские государства с Израилем.



Как отметил Нетаниягу, пять лет назад его намерение установить дипломатические отношения с арабскими странами было воспринято как наивный оптимизм. А теперь Израиль расширяет круг мира. Он отметил, что Соглашения Авраама сблизили евреев и арабов.



"Нет сомнений в том, что Соглашения Авраама ознаменовали начало новой эпохи мира. Мы находимся на пороге исторического соглашения с Саудовской Аравией. Этот мир сформирует новый Ближний Восток", - сказал Нетаниягу.



Глава правительства отметил, что пытался достичь мира с палестинцами. Он отметил, что им нельзя давать права вето на нормализацию с арабскими странами.



"Когда палестинцы увидят, что большая часть арабского мира пошла на нормализацию с Израилем, они встанут на путь подлинного мира", — добавил Нетаниягу.



Премьер-министр также высоко оценил перспективы экономического коридора, который соединит Израиль, Ближний Восток, Европу и Индию.

