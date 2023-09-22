



Нетаниягу об иранской ядерной угрозе: мир должен принять меры

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал международное сообщество за недостаточное давление на Иран.



Соответствующее заявление он сделал, выступая на сессии Генассамблеи ООН.



Он напомнил о том, что иранская ядерная угроза нависла не только над Ближним Востоком, но и над всем миром.



"Агрессия режима в значительной степени встречает безразличие со стороны международного сообщества. Восемь лет назад западные державы пообещали, что если Иран нарушит ядерное соглашение, будут ужесточены санкции. Что ж, Иран нарушает соглашение, но не применяются меры, чтобы остановить ядерные амбиции Ирана. Эта политика должна измениться", - сказал Нетаниягу.



По его словам, пока он остается премьер-министром Израиля, он сделает все возможное, чтобы не дать Ирану получить ядерное оружие.