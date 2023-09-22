



Нетаниягу: торговый путь проложит новый коридор мира и процветания

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН приветствовал соглашение о новом экономическом коридоре, который соединит Израиль, Саудовскую Аравию, Европу и Индию.



О нем на саммите G20 ранее объявил президент США Джо Байден.



"Мир между Израилем и Саудовской Аравией действительно создаст новый Ближний Восток", -сказал Нетаниягу под аплодисменты.



По его словам, этот торговый маршрут не только уничтожит барьеры между Израилем и соседями, но и построит новый "коридор мира и процветания".



Ранее Нетаниягу сказал, что Израиль находится на пороге нормализации отношений с Саудовской Аравией.