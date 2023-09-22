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Нетаниягу: торговый путь проложит новый коридор мира и процветания
22.09.2023 16:41 Алина Груднева

Нетаниягу: торговый путь проложит новый коридор мира и процветания

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на сессии Генассамблеи ООН приветствовал соглашение о новом экономическом коридоре, который соединит Израиль, Саудовскую Аравию, Европу и Индию.

О нем на саммите G20 ранее объявил президент США Джо Байден.

"Мир между Израилем и Саудовской Аравией действительно создаст новый Ближний Восток", -сказал Нетаниягу под аплодисменты.

По его словам, этот торговый маршрут не только уничтожит барьеры между Израилем и соседями, но и построит новый "коридор мира и процветания".

Ранее Нетаниягу сказал, что Израиль находится на пороге нормализации отношений с Саудовской Аравией.

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