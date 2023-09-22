Нетаниягу: ИИ должен принести больше свободы
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал стремительное внедрение по всему миру искусственного интеллекта.
Соответствующее заявление по итогам переговоров с Илоном Маском он сделал на сессии Генассамблеи ООН.
"Наша цель должна состоять в том, чтобы ИИ принес больше свободы, а не меньше", - подчеркнул Нетаниягу.
По его словам, искусственный интеллект будет полезным, когда он будет внедрен в сферы здравоохранения, транспорта, образования и ряд других областей.
"Представьте, что мы можем положить конец дефициту. Это все в наших силах. Подобно тому, как израильская технологическая революция дала миру захватывающие дух инновации, я уверен, что ИИ, разработанный Израилем, принесет пользу всему человечеству", - добавил он.
Тем не менее, Нетаниягу призвал мировое сообщество сохранять способность к сочувствию, "которую не может заменить ни одна машина".