



Нетаниягу: ИИ должен принести больше свободы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал стремительное внедрение по всему миру искусственного интеллекта.



Соответствующее заявление по итогам переговоров с Илоном Маском он сделал на сессии Генассамблеи ООН.



"Наша цель должна состоять в том, чтобы ИИ принес больше свободы, а не меньше", - подчеркнул Нетаниягу.



По его словам, искусственный интеллект будет полезным, когда он будет внедрен в сферы здравоохранения, транспорта, образования и ряд других областей.



"Представьте, что мы можем положить конец дефициту. Это все в наших силах. Подобно тому, как израильская технологическая революция дала миру захватывающие дух инновации, я уверен, что ИИ, разработанный Израилем, принесет пользу всему человечеству", - добавил он.



Тем не менее, Нетаниягу призвал мировое сообщество сохранять способность к сочувствию, "которую не может заменить ни одна машина".

