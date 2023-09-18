



Нетаниягу и Маск обсудили искусственный интеллект на X

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и миллиардер Илон Маск провели в понедельник живую дискуссию по вопросу искусственного интеллекта (ИИ) на платформе социальных сетей X.



Собеседники обсудили, “как мы можем использовать возможности и снизить риски ИИ на благо цивилизации”. Маск предупредил, что наряду с преимуществами ИИ существуют и многочисленные риски, и сказал, что в последние недели он обсуждал их с мировыми лидерами.



Нетаниягу поднял вопрос о том, кто и как контролирует ядерное оружие, отметив, что до этого момента сдерживание – гарантированное взаимное уничтожение (MAD) – было контролирующей силой, которая создала кодекс поведения среди мировых лидеров. Но если это сдерживание потерпит неудачу, отметил он, “вместо этого можно будет увидеть взаимно гарантированный хаос (MAC)”.



Израильский лидер также сказал Маску, что надеется найти способ справиться с антисемитизмом, распространяющемся в социальной сети X. На это Маск ответил, что “свобода слова действительно означает, что иногда тот, кто вам не нравится, говорит то, что вам не нравится”.



“В противном случае это не свобода слова. Наша общая цель для платформы X – максимально увеличить время пользователя”, – добавил он.



Маск также попросил Нетаниягу объяснить запланированные правительством судебные реформы, которые вызвали интенсивную реакцию со стороны левого крыла Израиля. Премьер-министр пояснил, что “судебная система за десятилетия превратилась в автономную силу, которая осуществляет больший контроль над делами государства, чем избранные лидеры страны и законодатели”, и что “запланированные реформы призваны восстановить баланс между тремя ветвями власти”.



Маск также пошутил в адрес Нетаниягу: “Есть старая поговорка, что историю пишут победители. Да, но не в том случае, если ваши враги еще живы и у них есть много времени на редактирование Википедии”.



Смеясь, Нетаниягу парировал: “Историю пишут люди, которые могут использовать больше редакторов”.



И Маск завершил мысль: “Знаете, у неудачников просто появилось много свободного времени – и что они делают? Редактируют Википедию. Буквально”.