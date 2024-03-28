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Во Франции нарастает страх из-за возможности терактов
28.03.2024 09:12 Алина Груднева

Во Франции нарастает страх из-за возможности терактов

Граждане Франции очень сильно опасаются терактов в стране после атаки на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, ответственность за которую взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.

Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы CSA по заказу CNews, Europe 1 и Le Journal de Dimanche (JDD).

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В частности, уровень страха среди населения составил 7 баллов по 10-балльной шкале. 

Ранее после теракта в РФ власти Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Западные разведслужбы опасаются, что теракты в стране могут совершить спящие ячейки ИГИЛ во время Олимпийских Игр в Париже.

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