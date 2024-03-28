



Во Франции нарастает страх из-за возможности терактов

Граждане Франции очень сильно опасаются терактов в стране после атаки на "Крокус Сити Холл" в Подмосковье, ответственность за которую взяла на себя террористическая организация ИГИЛ.



Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы CSA по заказу CNews, Europe 1 и Le Journal de Dimanche (JDD).



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



В частности, уровень страха среди населения составил 7 баллов по 10-балльной шкале.



Ранее после теракта в РФ власти Франции повысили уровень террористической угрозы до наивысшего. Западные разведслужбы опасаются, что теракты в стране могут совершить спящие ячейки ИГИЛ во время Олимпийских Игр в Париже.