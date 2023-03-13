



Вице-президент США Камала Харрис собирается в турне по Африке

Вице-президент США Камала Харрис отправится из турне в Африку в конце этого месяца, став самым высокопоставленным представителем администрации Байдена, который посетит континент. Об этом сообщило CNN со ссылкой на пресс-службу Харрис.



Поездка Харрис состоится на фоне стремления Белого дома укрепить свои отношения с африканскими странами, поскольку конкуренты – Россия и Китай – пробивают дорогу в этот регион.



Харрис планирует посетить Гану, Танзанию и Замбию в рамках исторической поездки, которая станет ее первым визитом на континент в качестве вице-президента США. В пресс-службе отметили, что турне Харрис “укрепит партнерские отношения США по всей Африке и будет способствовать нашим совместным усилиям по обеспечению безопасности и экономическому процветанию”.



Поездка Харрис продолжила визиты официальных лиц США в Африку. Первая леди США Джилл Байден вернулась из поездки на континент в начале этого месяца.



Министр финансов Джанет Йеллен и посол США в ООН Линда Томас-Гринфилд посетили Африку в начале этого года. Государственный секретарь Антони Блинкен на этой неделе посетит Эфиопию и Нигер, а президент Джо Байден, как ожидается, посетит континент в конце этого года.