



На выборах во Франции победили крайне левые



По данным Министерства внутренних дел Франции, левая коалиция Новый Народный Фронт получила больше всего мест в парламенте - не менее 181. У центристов Макрона более 160 мест. Ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен имеет 143 места, лидируя в первом туре.



Большинства нет ни у кого. Непопулярному Макрону придется создавать альянсы, чтобы управлять правительством. такой альянс, скорее всего, будет создан с крайне-левыми.



Международные СМИ пишут, что многие избиратели решили, что не допустить ультраправых к власти важнее всего остального и поэтому голосовали за левых экстремистов.

