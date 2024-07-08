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На выборах во Франции победили крайне левые
08.07.2024 07:13 Аркадий Бочаровский

На выборах во Франции победили крайне левые


По данным Министерства внутренних дел Франции, левая коалиция Новый Народный Фронт получила больше всего мест в парламенте - не менее 181. У центристов Макрона более 160 мест. Ультраправое Национальное объединение Марин Ле Пен имеет 143 места, лидируя в первом туре.

Большинства нет ни у кого. Непопулярному Макрону придется создавать альянсы, чтобы управлять правительством. такой альянс, скорее всего, будет создан с крайне-левыми.

Международные СМИ пишут, что многие избиратели решили, что не допустить ультраправых к власти важнее всего остального и поэтому голосовали за левых экстремистов.
 

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