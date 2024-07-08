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Санчес похвалил французов за отказ от идеи правления крайне правых
08.07.2024 07:29 Алина Груднева

Санчес похвалил французов за отказ от идеи правления крайне правых

Премьер-министр Испании Педро Санчес результаты досрочных парламентских выборов во Франции, где победили крайне левые.

Он похвалил французов за отказ от идеи правления крайне правых.

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"Франция выбрала путь отказа от крайне правых, которые решают проблемы народа с помощью смелой политики", - сказал он.

По словам Санчеса, он также доволен результатом выборов в Великобритании, на которых победила Лейбористская партия. Он подчеркнул, что обе страны сказали "да" прогрессу и "нет" отступлению от прав и свобод.

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