



Санчес похвалил французов за отказ от идеи правления крайне правых

Премьер-министр Испании Педро Санчес результаты досрочных парламентских выборов во Франции, где победили крайне левые.



Он похвалил французов за отказ от идеи правления крайне правых.



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"Франция выбрала путь отказа от крайне правых, которые решают проблемы народа с помощью смелой политики", - сказал он.



По словам Санчеса, он также доволен результатом выборов в Великобритании, на которых победила Лейбористская партия. Он подчеркнул, что обе страны сказали "да" прогрессу и "нет" отступлению от прав и свобод.