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В таджикских диаспорах рекомендовали таджикам не выходить из дома вечерами
26.03.2024 10:54 MIGnews.com

В таджикских диаспорах рекомендовали таджикам не выходить из дома вечерами

Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома после работы вечером. Также, по словам источников, ряд работодателей попросили своих сотрудников — граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные: ФИО, данные паспорта и сведения о месте жительства.

При этом, по имеющейся информации, после теракта в "Крокусе" главам диаспор не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана.

 

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