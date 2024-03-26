



В таджикских диаспорах рекомендовали таджикам не выходить из дома вечерами

Главы таджикских сообществ подготовили рекомендации для сограждан: не посещать массовые мероприятия и не выходить из дома после работы вечером. Также, по словам источников, ряд работодателей попросили своих сотрудников — граждан Таджикистана сдать актуальные личные данные: ФИО, данные паспорта и сведения о месте жительства.



При этом, по имеющейся информации, после теракта в "Крокусе" главам диаспор не поступало никаких жалоб на противоправные действия по отношению к гражданам Таджикистана.



