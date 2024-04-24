



В США подтвердили передачу ATACMS Украине и озвучили прогноз о поставках

Соединенные Штаты Америки действительно предоставили Украине ракеты большей дальности ATACMS.



По данным ВВС, такое подтверждение озвучил представитель Госдепартамента Ведант Патель на брифинге для прессы.



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"Я могу подтвердить, что Соединенные Штаты предоставили Украине ракеты большей дальности ATACMS по прямому указанию президента", - сообщил он.



По словам Пателя, ракеты действительно прибыли в Украину в апреле. Таким образом, он подтвердил сообщения ряда информационных агентств о том, что страна уже получила ATACMS до подписания законопроекта о выделении помощи.



В свою очередь, председатель Комитета начальников штабов Чарльз Браун сообщил, что поставки вооружений Украине будут проходить быстро.



"ВС США заранее подготовились к возобновлению передачи оружия и военной техники Киеву", - подтвердил он.



Ранее президент США Джо Байден подписал одобренный Сенатом и Палатой представителей законопроект о помощи Украине на более чем 60 млрд долларов.