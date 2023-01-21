



В РФ ограничили работу Telegram: что известно

В России Telegram внесли в списке иностранных мессенджеров, в связи с чем с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через приложение для ряда организаций будет ограничена.



Об этом в субботу, 21 января, сообщили в Роскомнадзоре.



По данным "Коммерсант", запреты распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки.



Как отметили в ВТБ и ПСБ, которые развивают банкинг через мессенджер, операции проводятся на их стороне.