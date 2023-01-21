Новости » Политика
В РФ ограничили работу Telegram: что известно
21.01.2023 10:28 Алина Груднева

В РФ ограничили работу Telegram: что известно

В России Telegram внесли в списке иностранных мессенджеров, в связи с чем с 1 марта передача платежной информации и персональных данных через приложение для ряда организаций будет ограничена.

Об этом в субботу, 21 января, сообщили в Роскомнадзоре.

По данным "Коммерсант", запреты распространятся на интеграцию Telegram со средствами оплаты пожертвований и подписок, а также на банки.

Как отметили в ВТБ и ПСБ, которые развивают банкинг через мессенджер, операции проводятся на их стороне.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы