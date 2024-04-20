В Польше задержан заказчик покушения на соратника Навального
В Польше задержан заказчик покушения на соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова, на которого напали в Вильнюсе в марте.
По данным DW, информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Дональд Туск.
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По его словам, задержанным оказался гражданин Беларуси, который действовал в интересах Москвы.
"Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов ультрас", — сообщил он.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что в Польше задержаны двое подозреваемых в причастности к нападению на Волкова.