



В Польше задержан заказчик покушения на соратника Навального

В Польше задержан заказчик покушения на соратника умершего российского оппозиционера Алексея Навального - Леонида Волкова, на которого напали в Вильнюсе в марте.



По данным DW, информацию об этом подтвердил премьер-министр страны Дональд Туск.



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По его словам, задержанным оказался гражданин Беларуси, который действовал в интересах Москвы.



"Белорус, работающий на россиян, заказавший двум полякам убийство соратника Навального, задержан. Нападавшие также уже задержаны. Они связаны с кругами фанатов ультрас", — сообщил он.



Ранее президент Литвы Гитанас Науседа сообщал, что в Польше задержаны двое подозреваемых в причастности к нападению на Волкова.