



В Москве арестовали экс-полицейского за "слив" информации по делу Дугиной

В Москве арестовали экс-полицейского по подозрению в передаче данных о Дарье Дугиной из баз МВД третьим лицам.



Об этом сообщают российские СМИ.



Отмечается, что Басманный суд Москвы арестовал бывшего майора МВД России Ивана Рыбина, которого обвиняют по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни и превышении полномочий.



По информации росСМИ, следователи связывают его дело с убийством Дарьи Дугиной.



Следствие считает, что Рыбин "пробил" Дугину по базам МВД, после чего передал информацию о ней третьим лицам. Фамилия Дугиной упоминается в деле Рыбина "буквально несколько раз", но не уточняется, где и в каком контексте.



Сообщается, что бывшему полицейскому не предъявлено обвинений в пособничестве убийству.



При этом следователь настоял на отправке Рыбина в СИЗО, хотя обвинения в преступления средней тяжести, как правило, такого не подразумевают.



Согласно карточке дела, решение об аресте принято в связи с тем, что Рыбин, оставшись на свободе, мог "создать ложные доказательства своей невиновности или уничтожить имеющиеся".



Его отправили в СИЗО до 11 июня. Сторона защиты настаивала на домашнем аресте.



