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В Лондоне протестуют против приезда Нетаниягу
24.03.2023 13:18 Алина Груднева

В Лондоне протестуют против приезда Нетаниягу

В пятницу, 24 марта, в Лондоне стартовали массовые акции протеста против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.

Демонстранты протестуют против правовой реформы.

Протестующие собрались у Даунинг-стрит, 10 после прибытия Нетаниягу в британскую столицу.

Он прилетел в лондонский аэропорт Хитроу в 6:30 утра. Его вылет из Израиля несколько раз откладывался.

Десятки демонстрантов выступили против визита Нетаниягу. Они вышли на акцию протеста с транспарантами, где премьер-министр Израиля назвал "диктатором в бегах".

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