В Лондоне протестуют против приезда Нетаниягу
В пятницу, 24 марта, в Лондоне стартовали массовые акции протеста против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.
Демонстранты протестуют против правовой реформы.
Протестующие собрались у Даунинг-стрит, 10 после прибытия Нетаниягу в британскую столицу.
Он прилетел в лондонский аэропорт Хитроу в 6:30 утра. Его вылет из Израиля несколько раз откладывался.
Десятки демонстрантов выступили против визита Нетаниягу. Они вышли на акцию протеста с транспарантами, где премьер-министр Израиля назвал "диктатором в бегах".
קבלת הפנים מחוץ לדאונינג 10 pic.twitter.com/ISQouUjrWH— Elad Simchayoff (@Elad_Si) March 24, 2023