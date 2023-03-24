



В Лондоне протестуют против приезда Нетаниягу

В пятницу, 24 марта, в Лондоне стартовали массовые акции протеста против визита премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу.



Демонстранты протестуют против правовой реформы.



Протестующие собрались у Даунинг-стрит, 10 после прибытия Нетаниягу в британскую столицу.



Он прилетел в лондонский аэропорт Хитроу в 6:30 утра. Его вылет из Израиля несколько раз откладывался.



Десятки демонстрантов выступили против визита Нетаниягу. Они вышли на акцию протеста с транспарантами, где премьер-министр Израиля назвал "диктатором в бегах".