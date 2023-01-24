



В Кремле не исключают: Украина может совершить покушение на Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина может попытаться совершить покушение на Евгения Пригожина - основателя и лидера ЧВК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине.



Об этом сообщают РИА Новости.



"Украина имеет отношение к покушениям и совершенно чудовищному убийству - давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", - заявил Песков.



Представитель Кремля отметил, что вопрос о предполагаемых планах Украины и ЦРУ в отношении Пригожина должен быть направлен российским спецслужбам.



Сам Евгений Пригожин ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждал с ЦРУ план его ликвидации.