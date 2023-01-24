Новости » Политика
В Кремле не исключают: Украина может совершить покушение на Пригожина
24.01.2023 15:13 Ольга Белозерова

В Кремле не исключают: Украина может совершить покушение на Пригожина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Украина может попытаться совершить покушение на Евгения Пригожина - основателя и лидера ЧВК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине.

Об этом сообщают РИА Новости.

"Украина имеет отношение к покушениям и совершенно чудовищному убийству - давайте вспомним все-таки те покушения, которые были: убийство Дугиной и так далее. Поэтому причастность киевского режима к таким покушениям очевидна, поэтому такая опасность для наших граждан есть", - заявил Песков.

Представитель Кремля отметил, что вопрос о предполагаемых планах Украины и ЦРУ в отношении Пригожина должен быть направлен российским спецслужбам.

Сам Евгений Пригожин ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский якобы обсуждал с ЦРУ план его ликвидации.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы