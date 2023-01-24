



Пригожин: Зеленский обсуждал с ЦРУ мое убийство

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, будто президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с ЦРУ план его ликвидации.



Об этом российский олигарх сообщил во вторник, 24 января.



Отвечая на вопрос о предполагаемом заговоре, Пригожин сказал, что он был поставлен в известность относительно этого обсуждения. Пригожин пошутил, что это "очень хорошая идея".



"Согласен, пора ликвидировать Пригожина. Если со мной свяжутся, обязательно окажу помощь", — сказал олигарх.



По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, план ликвидации Пригожина якобы обсуждался во время визита в Киев директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса.