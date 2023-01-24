Пригожин: Зеленский обсуждал с ЦРУ мое убийство
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин объявил, будто президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с ЦРУ план его ликвидации.
Об этом российский олигарх сообщил во вторник, 24 января.
Отвечая на вопрос о предполагаемом заговоре, Пригожин сказал, что он был поставлен в известность относительно этого обсуждения. Пригожин пошутил, что это "очень хорошая идея".
"Согласен, пора ликвидировать Пригожина. Если со мной свяжутся, обязательно окажу помощь", — сказал олигарх.
По словам председателя движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, план ликвидации Пригожина якобы обсуждался во время визита в Киев директора Центрального разведывательного управления Уильяма Бернса.