



В Китае сменили пропавшего главу МИД: Его так и не увидели на публике

Парламент Китая отправил в отставку министра иностранных дел Цинь Гана, сообщает Global Times.



Новым главой министерства назначен заведующий канцелярией комиссии Центрального комитета Компартии Китая по иностранным делам Ван И. Он уже занимал пост главы МИДа – в период с 2013 по 2022 год.



Цинь Ган в последний раз появился на публике 25 июня. Тогда он встретился с официальными лицами из России, Шри-Ланки и Вьетнама. С тех пор министра на дипломатических встречах заменял Ван И. Глава МИД отсутствовал на саммите глав МИД стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии 13-14 июля. В министерстве иностранных дел Китая это объяснили проблемами со здоровьем министра.



Во второй половине июля глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил запланированную на конец июля поездку в КНР. Источники Bloomberg связывали это решение с исчезновением Цинь Гана. Ранее Китай отменил визит главы европейской дипломатии Жозепа Борреля, который должен был состояться в середине июля. В пресс-службе Борреля сказали, что Пекин сообщил о невозможности принять европейского чиновника в запланированное время, не уточнив причину.



Цинь Ган возглавил МИД Китая в декабре 2022 года, проработав несколько лет в качестве замминистра иностранных дел и менее двух лет в должности посла КНР в США. До этого он был официальным представителем МИД Китая и помогал организовывать поездки Си Цзиньпина за границу.

