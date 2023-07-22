



Пропал министр: Британский глава МИД вынужден отменить визит в Китай

Министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли вынужден был отложить запланированную поездку в КНР, поскольку его китайский коллега Цинь Ган перестал появляться на публике. Последний раз китайского министра иностранных дел видели 25 июня во время его встречи с коллегами из Вьетнама и Шри-Ланки. Об этом сообщило агентство Bloomberg.



Издание со ссылкой на свои источники отметило, что визит Клеверли в Китай был отложен именно из-за отсутствия Цинь Гана в публичном пространстве. Теперь обе стороны рассматривают альтернативные даты.



"Цинь Ган перестал появляться на публике, а его комментарии были исключены из стенограмм брифингов МИД, где пресс-секретарь сначала объяснил отсутствие министра его "физическим состоянием", – пишет Bloomberg.



Также журналисты обратили внимание, что на последних дипломатических встречах с участием китайской стороны присутствовал бывший министр иностранных дел Китая Ван И.



Ранее Bloomberg писал, что тайна длительного отсутствия Цинь Гана усугубляется тем, что официальные лица Китая не дают никакой информации о причинах его отсутствия. По слухам, глава китайской дипломатии плохо чувствует себя, из-за чего также была отменена поездка европейского дипломата Жозепа Борреля, запланированная на 10 июля. Однако в китайском ведомстве заявили, что "ничего не слышали" об этом.



По версии журналистов, 57-летний дипломат скрылся ровно в тот момент, когда Пекин пытается наладить отношения с США. При этом непрозрачная политическая система страны приводит к тому, что трудно определить причину внезапных исчезновений высокопоставленных чиновников, таких как Цинь Ган.



"Иногда они являются предупреждением о том, что бывший влиятельный человек потерял политическую популярность, и его последующее появление на публике будет в суде", – написали журналисты.