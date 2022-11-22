



В Канаде продлят снижение налогов на газ и топливо еще на год

В Канаде продолят снижение налогов на газ и топливо еще на год...



Правительство Онтарио (Канада) сообщило, что продолжит снижение налога на топливо и газ еще на год, чтобы помочь жителям справиться с высокой инфляцией и экономической неопределенностью, пишет агентство Reuters.



Впервые такое решение было принято прошлой весной. "В то время, когда инфляция достигла наивысшего уровня за более чем четыре последние десятилетия, мы знаем, что семьи испытывают давление от роста цен на все, начиная от бензина и заканчивая продуктами питания", – сказал премьер-министр Онтарио Дуг Форд.



Он добавил, что продление срока снижения налога на газ и топливо направлено на "обеспечение подлинного облегчения".