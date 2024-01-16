



В Иране похвастались ракетным ударом по Идлибу

В Иране прокомментировали ракетный удар по сирийскому Идлибу, нанесенный в ночь на 16 января.



Об этом говорится в материале информагентства "Тасним".



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"Запуск ракет по Идлибу стал самой дальней ракетной операцией, проведенной Корпусом стражей исламской революции", - похвастались в Иране.



Ранее глава МИД Ирана Насер Канаани объявил, что целью ударов по Сирии и Ираку была "защита суверенитета".



