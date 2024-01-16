



В Иране удар по Ираку пояснили "защитой суверенитета"

В Иране назвали целью ударов по Сирии и Ираку, которые были нанесены Корпусом стражей исламской революции, "защитой суверенитета".



Соответствующее заявление сделал представитель МИД Ирана Насер Канаани.



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"Эти действия были предприняты с целью защиты суверенитета и безопасности Ирана, а также противодействия терроризму. Это было частью справедливого наказания нарушителям безопасности", - сказал он.



КСИР нанес удары по городу Эрбиль в ночь на 16 января, над аэропортом были перехвачены три ударных дрона.



В Ираке сообщили о погибших и раненых среди гражданского населения, пообещав подать жалобу в СБ ООН. Госдеп США осудил нападение и обвинил Тегеран в нарушении стабильности в Ираке.