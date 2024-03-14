В Иране ответили, велись ли переговоры с США об атаках хуситов
Иран не проводил с США при посредничестве Омана переговоры относительно атак, совершаемых йеменскими хуситами в Красном море.
Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на источники.
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Уточняется, что в ходе непрямых переговоров обсуждались антииранские санкции, а не агрессия хуситов.
Таким образом в Иране ответили на отчет Financial Times, согласно которому обсуждалось поведение поддерживаемой Ираном группировки.