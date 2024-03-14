



В Иране ответили, велись ли переговоры с США об атаках хуситов

Иран не проводил с США при посредничестве Омана переговоры относительно атак, совершаемых йеменскими хуситами в Красном море.



Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA со ссылкой на источники.



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Уточняется, что в ходе непрямых переговоров обсуждались антииранские санкции, а не агрессия хуситов.



Таким образом в Иране ответили на отчет Financial Times, согласно которому обсуждалось поведение поддерживаемой Ираном группировки.