В Ираке недовольны ликвидацией командиров проиранской милиции
В Ираке раскритиковали точечную ликвидацию командиров про-иранской милиции ан-Нуджба в Багдаде.
По данным канцелярии премьер-министра страны, ответственность за "неоправданное нападение" несет возглавляемая США международная коалиция.
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"Эта атака является опасной эскалацией и нарушением суверенитета Ирака", - возмутились в канцелярии.
Как стало известно ранее, лидер 12-й бригады Отрядов народной мобилизации (PMU), также известных как Движение ан-Нуджаба, Талиб ас-Саиди был убит 4 января в результате удара беспилотника в Багдаде.