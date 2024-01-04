



В Ираке недовольны ликвидацией командиров проиранской милиции

В Ираке раскритиковали точечную ликвидацию командиров про-иранской милиции ан-Нуджба в Багдаде.



По данным канцелярии премьер-министра страны, ответственность за "неоправданное нападение" несет возглавляемая США международная коалиция.



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"Эта атака является опасной эскалацией и нарушением суверенитета Ирака", - возмутились в канцелярии.



Как стало известно ранее, лидер 12-й бригады Отрядов народной мобилизации (PMU), также известных как Движение ан-Нуджаба, Талиб ас-Саиди был убит 4 января в результате удара беспилотника в Багдаде.

