Новости » Политика
В Госдуме РФ предложили требовать экстрадиции освобожденных бойцов "Азова"
29.09.2022 11:38 Алина Груднева

В Госдуме РФ предложили требовать экстрадиции освобожденных бойцов "Азова"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил добиваться экстрадиции освобожденных в рамках обмена пленными бойцов полка "Азов". 

 
Такое заявление он сделал в четверг, 28 сентября.
 
Володин назвал украинских бойцов "террористами", сказав, что они "ответят за преступления" в любой стране, где бы не находились.
 
"Вызволили солдат, - молодцы. Пришлось обменять на "азовцев", значит, этот "азовец" должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - подчеркнул Володин.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы