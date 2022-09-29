



В Госдуме РФ предложили требовать экстрадиции освобожденных бойцов "Азова"

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил добиваться экстрадиции освобожденных в рамках обмена пленными бойцов полка "Азов".

Такое заявление он сделал в четверг, 28 сентября.

Володин назвал украинских бойцов "террористами", сказав, что они "ответят за преступления" в любой стране, где бы не находились.

"Вызволили солдат, - молодцы. Пришлось обменять на "азовцев", значит, этот "азовец" должен быть экстрадирован уже с территории другого государства, чтобы он все равно ответил перед законом", - подчеркнул Володин.