



В ФРГ обсудят законопроект о получении двойного гражданства

Правительство Германии в ноябре обсудит законопроект о получении двойного гражданства, прежде чем тот отправится на голосование в Бундестаг и Бундесрат.



Об этом сообщает немецкая газета The Local.



Первое чтение в Бундестаге назначено на 9 или 10 ноября. Согласно задумке, людям в возрасте старше 67 лет больше не придется сдавать языковой экзамен B1 при подаче заявления на получение гражданства. Вместо этого власти просто проверят, способны ли те понимать и отвечать на немецком языке.



Разрешение на наличие нескольких гражданств в некоторой степени поможет исправить несправедливость в отношении к иностранцам, проживающим в стране, особенно с турецкими гастарбайтерами, приехавшими в Германию в 1950-х и 60-х годах.



В случае принятия закона натурализация иностранцев в ФРГ станет возможной уже через пять лет проживания вместо восьми, как сейчас. Реформу намерены внедрить уже в 2024 году.