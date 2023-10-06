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В ФРГ обсудят законопроект о получении двойного гражданства
06.10.2023 18:48 Алина Груднева

В ФРГ обсудят законопроект о получении двойного гражданства

Правительство Германии в ноябре обсудит законопроект о получении двойного гражданства, прежде чем тот отправится на голосование в Бундестаг и Бундесрат.

Об этом сообщает немецкая газета The Local.

Первое чтение в Бундестаге назначено на 9 или 10 ноября. Согласно задумке, людям в возрасте старше 67 лет больше не придется сдавать языковой экзамен B1 при подаче заявления на получение гражданства. Вместо этого власти просто проверят, способны ли те понимать и отвечать на немецком языке.

Разрешение на наличие нескольких гражданств в некоторой степени поможет исправить несправедливость в отношении к иностранцам, проживающим в стране, особенно с турецкими гастарбайтерами, приехавшими в Германию в 1950-х и 60-х годах.

В случае принятия закона натурализация иностранцев в ФРГ станет возможной уже через пять лет проживания вместо восьми, как сейчас. Реформу намерены внедрить уже в 2024 году.

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