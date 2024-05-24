



В Эстонии российский дипломат вызван "на ковер" из-за провокации на границе

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна вызвал "на ковер" российского поверенного в делах.



Причиной послужила информация о провокациях российских пограничников.



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От российского дипломата потребуют разъяснений.



Ранее стало известно, что россияне убрали часть световых буев на реке Нарва. Министерство иностранных дел Эстонии назвало такие действия россиян провокацией.