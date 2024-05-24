



Эстония обвинила РФ в провокации на границе

Эстония обвинила российских пограничников в провокации.



По словам главы погрануправления Восточной префектуры Эрика Пургеля, россияне убрали часть световых буев на реке Нарва.



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"Если до начала войны в Украине установка буев происходила во многом по обоюдному согласию, то с 2023 года Россия не соглашается с позицией Эстонии относительно размещения буев. Мы решили спустить буи на летний сезон в соответствии с соглашением 2022 года, потому что они необходимы для предотвращения навигационных ошибок, чтобы наши рыбаки и другие любители случайно не заблудились в российских водах", - пояснил он.



Министерство иностранных дел Эстонии назвало такие действия россиян провокацией.



"Мы считаем это провоцирующим инцидентом на границе. Эстония спокойно и взвешенно относится к произошедшему, давая понять РФ, что такие действия неприемлемы. Эстония требует объяснений по поводу удаления пограничных буев, а также требует их немедленного возвращения", - сказано в заявлении.